「追人販的爸爸」 終與子團圓

【本報綜合報道】中國四川綿陽市一對夫婦的兒子被拐走後，一直音信全無，雙方分開33年後，近日在警方的協助下團圓。丈夫余富強當年在孩子被拐後一直配合警方調查，曾與警員到河南安陽時逮捕一名人販子，解救3個孩子，但當中並無兒子余波，余富強事後更被稱為「追人販的爸爸」。

內媒上周六報道稱，事發於1991年，時年3歲的余波從幼稚園回家後在屋外玩耍，妻子在家中煮飯，大約10分鐘後，孩子已不知所終。余波被拐走後失蹤，余富強多次在報紙上發布尋人啟事，並在內地多個城市尋找兒子，妻子更因擔心兒子受苦而每晚發噩夢。兩年後，余富強夫妻又生育一名女兒。

時隔33年 市民為解心結舉報 至去年年底出現轉機，一名鄭州民眾向綿陽市公安局舉報，指1991年某村民家中曾多出一名有四川口音的3歲男童，多年來礙於情面未舉報，但心中始終有個心結。經警方DNA比對，發現被拐兒童趙小東（化名）與余富強夫妻脗合，確認親子關係，趙小東正是余波。雙方於上周五團聚，余富強夫妻抱着兒子失聲痛哭，更拿出兩條紅圍巾和一對耳環送給兒子和兒媳，場面十分感人。