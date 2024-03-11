每周一會辦殘疾釣魚團 交友擴生活圈

殘疾人士往往因生活不便等原因，難以結交朋友。澳洲傳媒上周六報道，西澳省一個非牟利組織數年前起，每周在省內多地組織釣魚活動，為特殊需要人士提供到戶外活動的機會，享受釣魚帶來的樂趣和好處之餘，還能藉此廣交友人，擴闊生活圈子。現時每次活動都有數十人參加，協助許多人改善生活。

非牟利組織「Fishability」會為活動參加者提供所有釣魚裝備，任何感興趣人士皆可加入。參加者利亞姆（Liam）表示，透過該活動與許多人見面並結識新朋友，亦對此非常珍惜。不過組織要求參加者須放生所有活動期間釣到的魚類，旨在讓殘疾人士享受宜人天氣和友人的陪伴，釣魚是否有收穫並不重要。

80人參與活動 籲義工加入 釣魚活動義工蒂莫西（Timothy）表示，他因心臟疾病曾就讀特殊學校，深諳作為殘疾人士生活的感覺，因此活動對他而言意義非凡，希望能盡己所能協助有需要人士擁有更好的生活。由於愈來愈多人參與活動，至今已有70至80名參加者，故蒂莫西亦呼籲更多人加入義工，幫助該活動計劃蓬勃發展。本報綜合報道