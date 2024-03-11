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土國總統暗示將退政壇
土耳其本月迎來地方選舉前夕，總統埃爾多安上周五在伊斯坦布爾出席活動時突然宣布，這是他任內最後一次選舉，或暗示2028年總統任期屆滿後退出政壇。70歲的埃爾多安2003年至2014年成為土耳其總理，自2014年起轉任總統，領導國家超過廿載。（綜合報道）
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