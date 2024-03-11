兩岸國際

亞美尼亞稱擬申入歐盟

面對與俄羅斯關係變得緊張，亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）上周五稱，正考慮申請加入歐盟。米爾佐揚當天在土耳其城市安塔利亞出席活動時稱，亞美尼亞正討論許多與新機會有關議題，當中包括加入歐盟。（綜合報道）
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