扎爾達里再任巴國總統

巴基斯坦前總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）上周六在議會和省議會的投票中贏得執政聯盟的支持，再次出任總統。扎爾達里獲得411票，輕鬆擊敗得票為181張的民族主義領袖阿恰克扎伊。（綜合報道）