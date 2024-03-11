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扎爾達里再任巴國總統
巴基斯坦前總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）上周六在議會和省議會的投票中贏得執政聯盟的支持，再次出任總統。扎爾達里獲得411票，輕鬆擊敗得票為181張的民族主義領袖阿恰克扎伊。（綜合報道）
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