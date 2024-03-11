趙小蘭妹疑駕Tesla操作失誤 致墮池塘喪命

【本報綜合報道】台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹趙安吉，上月11日在德州遇車禍去世，終年50歲。《華爾街日報》上周五報道，趙安吉駕駛Tesla Model X電動車，在狹窄道路掉頭時操作失誤，導致座駕墮入池塘釀成悲劇。

告別朋友數分鐘出事 報道指，趙安吉事前與朋友在度假牧場聚會，當晚11時半準備返回主屋，好讓兒子在翌早醒來後看到媽媽。由於天氣寒冷，趙安吉沒有選擇步行，而是駕車回家，車程只需4分鐘。然而，朋友在告別後數分鐘，便收到趙安吉的求助電話。趙安吉表示，在三點轉向（狹窄道路掉頭）時沒有正確掛前進檔，而是掛了倒車檔。結果座駕急速倒後，翻過路堤後墮入池塘迅速下沉。

在接下來數個小時中，趙安吉的朋友、度假牧場經理夫婦、消防員及警員試圖救出趙安吉。趙安吉救出後證實當場死亡，沒有送往醫院。救援人員當時不知道困在車內的趙安吉身份，現場一片漆黑，水中又黑又凍，甚至不知道水下的車輛型號。