波音甩門 美刑事調查

波音737 MAX 9客機安全性能受到外界質疑。

司法部就737 MAX 9事故追究 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月飛行途中，發生艙門飛脫的驚險事故，所幸未有釀成傷亡甚至嚴重災難。美國傳媒上周六報道，美國司法部已經展開刑事調查；阿拉斯加航空表示全力配合，不認為是調查目標。

《華爾街日報》引述文件及消息人士報道，調查人員已經接觸涉事乘客及機組人員；相關調查將協助司法部，審查波音公司是否遵守先前就結束2018年及2019年兩宗737 MAX系列客機空難的調查，與當局達成的和解協議；司法部與波音公司拒絕置評。事發今年1月5日，阿拉斯加航空一架原定由俄勒岡州波特蘭前往加州安大略的波音737 MAX 9客機，起飛後不久「甩門」；當局初步調查發現艙門缺少4組螺栓。

一旦波音公司被司法部確認違反上述和解協議，有可能就原先訴訟的欺詐美國一罪面臨檢控；當局亦可以選擇尋求延長緩刑期，要求波音公司定期向司法部更新在遵守協議方面的改善表現。

在該宗法律訴訟中，司法部指控波音公司就該款客機的飛行控制系統，與聯邦航空局的溝通方式存在誤導，涉及飛行員需要接受多少訓練。

委員會指波音反應遲緩 今次事件令外界再度對波音公司的客機生產質素及安全性能提出疑問，全國運輸安全委員會主席霍門迪（Jennifer Homendy）上周三在國會聽證會表示，聯邦事故調查人員調查半空「甩門」事故時，波音公司的反應「遲緩」令人失望，包括沒有提供25名員工的姓名，委員會認為他們可能掌握涉事艙門在事故前的相關作業訊息。

《華爾街日報》上周五根據波音公司發給員工的內部通知報道，該飛機製造商全面改革員工獎金的發放機制，把質素及安全置在財務目標之上，六成年度獎金與安全及質素指標掛鈎，適用於超過10萬名非工會員工及經理、高級管理人員；先前財務指標佔年度獎金的比例七成五，餘下兩成五涉及安全與質素的營運目標。決定獎金發放的具體指標包括員工安全、組裝線不按順序工作，及為解決問題而返工的情況。本報綜合報道

阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機艙門飛脫。