印度雙航母沿岸海域聯合行動

【本報綜合報道】中國海軍近年加強發展遠洋行動能力，被指威脅視印度洋為勢力範圍的印度。印度國防部上周六表示，上周二至上周五在航空母艦維克拉姆帝亞號舉行一年兩次的海軍指揮官會議，該艦之後與另一航空母艦維克蘭特號聯合行動。

近馬爾代夫島嶼基地啟用 兩艘印度航空母艦在該國沿岸海域實施聯合行動，包括同時出動米格29艦載戰機，並招待及運送媒體報道印度海軍在馬爾代夫以北、位於印度西部海岸對出的拉克沙群島米尼科伊島啟用基地。馬爾代夫新任總統穆伊祖被指「親華反印」，外界認為印度在靠近馬爾代夫的島嶼設立軍事據點有戰略重要性，有助在印度洋執行任務。

較早前，上述印度航空母艦在該國東部海岸參加印方主辦的多國聯合演習，超過50個國家參與，包括澳洲、伊朗、日本、俄羅斯、美國，涉及35艘艦艇及50架飛機。印度海軍實行需要3艘航空母艦以便持續執行任務的政策，下一艘航空母艦將採用艦載定翼機彈射起飛的設計，但成本及技術問題令軍方有意沿用滑跳式飛行甲板。