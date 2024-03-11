印度人販騙35人赴俄作戰

【本報綜合報道】印度中央調查局上周四宣布，瓦解一個重大人口販賣網絡。不法分子以介紹工作為名利誘印度年輕男子赴俄羅斯，然後強迫他們赴烏克蘭作戰；有35人受騙赴俄，較印度外交部公布的人數多出15人。

免費機票招徠 2人陣亡 印度中央調查局表示，人口販子在印度多個邦活動，透過社交平台及中介尋找對象。部分受害人由一些可疑的俄羅斯私立大學錄取，對方以免費機票及簽證招徠。受害人上當後被迫在俄羅斯接受戰鬥訓練，並違背他們的意願，部署在俄烏戰爭交戰區域，部分人在戰區身受重傷。印度中央調查局突擊搜查首都新德里、經濟中心孟買等地多個地點，扣留多名可疑人士調查，檢獲文件、電子紀錄及5,000萬盧比（約472.3萬港元）現金。

兩名印度男子赴俄羅斯後，不幸在烏克蘭前線陣亡。家屬透露，事件本來以為只是在俄軍幫忙，印度駐莫斯科大使館證實一人死亡。本月一段網上流傳影片顯示，7名印度人聲稱持旅遊護照赴俄羅斯後被迫加入軍隊，要求印度政府協助他們回國。印度外交部上周五稱看過影片並嘗試聯絡片中人士，俄羅斯外交部拒絕置評。