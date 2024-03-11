烏前總司令前總參謀長傳解除現役

扎盧日內

【本報綜合報道】烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧日內、前總參謀長沙普塔拉，傳因健康理由解除現役。扎盧日內曾經是烏軍現役最高軍階的上將，退出現役後失去每月1,762元烏克蘭格里夫納（約360港元）補助金。

健康指標不符要求 《烏克蘭真理報》上周六引述國防部消息報道，扎盧日內獲准出任烏克蘭英國大使前，接受軍事醫療委員會體檢，結果顯示健康指標不符合繼續服兵役要求，不再適合擔任軍職，因此解除現役。報道指出，烏克蘭總統澤連斯基解除扎盧日內的職務後，扎盧日內聽候國防部長烏梅羅夫發落，但不獲安排出任與其訓練水平及經驗相稱的重要軍職，就像澤連斯基冷待扎盧日內一樣。扎盧日內決定離開軍隊，以便有機會及有權利做別的事情。

扎盧日內解除現役拖延數周的原因，與總統令等相應監管框架未完成修改有關，不清楚是總統或國防部長負責下令。烏克蘭總統辦公室副主任西比哈表示，已經開始處理有關任命扎盧日內為駐英國大使的文件，澤連斯基批准及支持外交部長庫萊巴的建議。

沙普塔拉