料俄對烏用核武器 美前年曾嚴密防備

被指因應多項事態發展及情報尋中印協助 俄羅斯前年全面入侵烏克蘭，歐美國家積極軍事介入，國際社會憂慮這場衝突升級至核武層面。美國傳媒上周六引述美方高級政府官員報道，美國在開戰首年為俄羅斯可能對烏克蘭核打擊展開嚴密準備，導致拜登政府作出如此驚人評估並非單一指標，而是一系列事態發展、分析、高度敏感的情報之綜合結論。

俄烏戰爭爆發首年，美國傳媒已經披露拜登政府特別擔心俄羅斯在烏克蘭境內，使用爆炸當量不及戰略武器、專門對付戰場目標的戰術核武。一名美國高級政府官員表示，這場衝突令美方相信需要嚴密準備，並且盡一切所能避免動用核武的情況發生。另一名美國高級政府官員強調，美方的憂慮並非假設，而是基於獲得的訊息。

俄散布烏研骯髒彈恐成藉口 報道指到前年夏季末至秋季期間，白宮國家安全委員會召開一系列會議，主題是一旦有非常明確的迹象顯示，俄羅斯準備利用核武發動攻擊或已經實施核打擊，美方實行應急計劃的準備及如何回應，包括「如何嘗試對此先發制人或阻嚇」。美國高級政府官員坦言，很多與會者沒有想過其工作，會關於只可能在冷戰時發生的事情。

值得留意的是，在前年上述時段，烏克蘭對入侵的俄羅斯軍隊發動反攻，奪回哈爾科夫大部分控制權及逼近被佔據的赫爾松，令俄方部隊面臨危險或被包圍。報道提到，美國認為克里姆林宮將視有關情況為「對俄羅斯國家存在的威脅」，總統普京可能視使用核武為遏制手段，阻止進一步失去佔據、俄方視為領地的烏克蘭領土。

與此同時，俄羅斯國家宣傳機器開始散布烏克蘭正在研製骯髒彈的說法，美國官員擔心這可能是俄方核打擊的掩護，成為其作出相同「瘋狂」舉動的借口。報道指出，俄羅斯國防部長紹伊古前年10月致電通知美國、英國、法國、土耳其的國防官員，宣稱俄方擔心烏方可能利用骯髒彈發起挑釁，但西方國家對此說法均表示駁斥。

另一方面，西方國家情報機構得悉有俄羅斯低級官員之間討論核打擊的可能性，儘管美國從未發現任何情報數據表明俄羅斯採取行動，但同時不確定俄方是否正在把戰術核武器調動到位。此後，美國高級政府官員就此與俄方進行一系列交流，其中美國國務卿布林肯直截了當地向俄羅斯外交部長拉夫羅夫表達相關擔憂。

認為中印表態或影響俄想法 美國同時努力爭取中國及印度的幫助，以阻止俄羅斯發動核打擊，報道稱美方認為中印兩國曾經向俄方表明使用核武要付出代價，形容這對俄方的想法或許產生了影響。自那時以來，核武的威脅減輕，但美國不排除未來幾個月再次面臨此類風險的可能性。本報綜合報道