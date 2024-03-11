首批美兵部署加薩 拓海路運物資

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶急需國際社會人道主義援助，美國上周六繼續以空投形式提供物資。美國陸軍一艘後勤支援艦同日從維珍尼亞州蘭利—尤斯蒂斯聯合基地出發，將前往東地中海建設臨時碼頭，開拓由海路運送物資；這成為去年10月以色列與回教激進組織哈馬斯開戰以來，首批部署加薩地帶海岸的美國士兵。

空投物資包括飲用水 美國中央司令部通報，當地時間上周六下午2時18分，C130運輸機向加薩地帶北部地區空投4.14萬份糧食及2.3萬樽飲用水，令平民能夠獲得關鍵援助。美國此前4次空投行動本月2日、5日、7日、8日實施，分別涉及3.8萬份、3.68萬份、3.8萬份、1.15萬份糧食，對象是加薩地帶沿岸地區及北部地區民眾。值得留意的是，根據美國中央司令部上述日子的通報，上周六是美方首度明確表示空投物資包括飲用水。

人道主義團體批評空投物資效用低，強調唯一解決方法是以色列全面解除對運送物資的限制。美國總統拜登上周四表示已經下令軍方，在加薩地帶建設臨時港口讓物資經海路運抵當地。美國中央司令部兩天後宣布，陸軍後勤支援艦小弗蘭克‧S‧貝松將軍號從維珍尼亞州啟航，運載首批建立臨時碼頭的設備以便運送關鍵援助。