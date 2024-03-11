談判欠進展 哈馬斯威脅升級反以行動
【本報綜合報道】回教齋戒月昨日開始，巴勒斯坦加薩地帶停火談判仍然陷入僵局。回教激進組織哈馬斯高級官員巴德蘭（Husam Badran）強調準備繼續談判並堅持永久停火，更警告若無進展，將升級約旦河西岸地區及耶路撒冷的反以佔領行動。
稱重心是緩解人道主義局勢
巴德蘭上周五在卡塔爾接受美國傳媒專訪時，指出至少60名以色列人質在加薩地帶囚禁期間死亡，但在停火談判方面，人質交換囚犯問題已經居其次，目前重心是緩解人道主義局勢及結束戰鬥；又否認哈馬斯無視以色列要求提供人質名單，反駁表示未收到以色列官方的要求，人質目前由多個巴勒斯坦派別關押，難以確認。
巴德蘭不相信美國是誠實的斡旋方，因為美方支持以色列，並認為哈馬斯在歐洲國家調停下有更好機會，尤其法國試圖更客觀。他把談判失敗歸咎於以色列總理內塔尼亞胡，對方拒絕處理談判桌任何事情。有傳哈馬斯領袖辛瓦爾因要求以色列討論永久停火，與其他領導層產生分歧，巴德蘭強調哈馬斯團結一致，希望永久停火。
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