談判欠進展 哈馬斯威脅升級反以行動

稱重心是緩解人道主義局勢

巴德蘭上周五在卡塔爾接受美國傳媒專訪時，指出至少60名以色列人質在加薩地帶囚禁期間死亡，但在停火談判方面，人質交換囚犯問題已經居其次，目前重心是緩解人道主義局勢及結束戰鬥；又否認哈馬斯無視以色列要求提供人質名單，反駁表示未收到以色列官方的要求，人質目前由多個巴勒斯坦派別關押，難以確認。