拜登稱以軍進攻拉法將觸紅線

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡此前表明，不論有否與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成協議，都會向加薩地帶南部城市拉法發動地面攻勢。美國總統拜登上周六表示，以色列揮軍拉法是觸及其「紅線」；這是以哈雙方去年10月開戰以來，他首度就以方在加薩地帶的軍事行動劃設「紅線」，但表明不會背棄這位盟友。

拉法被視為哈馬斯在加薩地帶最後一個主要據點，但開戰5個月以來已經有130多萬名巴勒斯坦人在當地尋求庇護；一旦以色列全面進攻拉法，勢必引發新一波影響鄰國埃及的跨境難民潮，國際社會普遍反對以方有關行動。拜登接受美國傳媒訪問時被問及有關拉法的問題，明言自己有一條「紅線」，指出不能夠因為以色列追擊哈馬斯的行動，導致再多30,000名巴勒斯坦人死亡，並表明有其他方法處理哈馬斯。

亦表明不會背棄盟友 惟美國作為以色列立國以來的堅定盟友，拜登強調不會對以色列棄之不顧，也不會停止供應自我防衞的武器，包括用於截擊來襲火箭的鐵穹防空系統。以哈戰爭令拜登與內塔尼亞胡的關係愈趨緊張，他在訪問指出對方在加薩地帶戰事的態度，對以色列的傷害大於幫助，直言這是錯誤，必須更關切因軍事行動而失去的無辜生命。

值得留意的是，拜登上周四發布國情咨文後，被拍到在台下向民主黨參議員表示，「我告訴他（內塔尼亞胡），別再這麼做了，你和我將有一次『直面耶穌』的會面」。他在上述訪問解釋時指出，這是特拉華州的本土說法，意思是認真處理問題。