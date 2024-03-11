也門叛軍無人機攻勢增加 歐美5小時轟下28架

聯軍紅海威懾無果 去年10月以來最大型交火 歐美多國接連在紅海地區部署軍艦護航巡邏，仍然無法對獲得伊朗支持的也門叛軍青年運動發揮應有威懾作用。雙方上周六爆發去年10月以來最大規模的自殺式無人機攻防戰，青年運動宣稱派出37架無人機襲擊軍艦及商船，美國、英國、法國、丹麥聯手實施海對空及空對空防禦作戰，擊落至少28個來襲目標。

美稱無艦艇商船受損報告 美國中央司令部起初通報，也門薩那時間上周六凌晨4時至早上6時半，青年運動恐怖分子執行一次大規模對紅海及亞丁灣的無人機攻擊；美方及聯軍部隊識別這批屬於自殺式的無人機後，判斷它們對區內商船、美國海軍及聯軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，因此美國海軍與聯軍的艦艇及飛機擊落15個來襲目標。通報強調，今次行動旨在保護航行自由，令國際海域更安全。美國中央司令部其後更新戰況，表示當地時間上周六凌晨4時至早上8時20分，美方與聯軍部隊擊落的來襲無人機增加13架。

美國中央司令部表示，沒有美國或聯軍的海軍艦艇受損，也沒有收到商船受襲損毀的報告，但未有披露參與防空作戰的美方軍艦及軍機，外界估計應該是部署區內的航空母艦艾森豪威爾號及其艦載戰機，以及隨行的神盾巡洋艦及神盾驅逐艦。英國國防部公布，英國皇家海軍護衞艦里士滿號上周六發射防空導彈擊落兩架來襲無人機，聲言與國際夥伴「全面擊退」青年運動的無人機攻擊，又稱沒有人員受傷或裝備受損，重申英方在採取必要行動，保護無辜性命及全球經濟的立場是堅定不移。

外界戲稱防空新手試煉場 法國國防部公布，一艘護衞艦上周六巡邏亞丁灣並執行歐盟護航任務時，探測4架戰鬥無人機飛往其所在方位，法方於是利用該艘護衞艦及戰機，根據自我防衞性質擊落來襲目標，宣稱今次防禦行動直接保護上周三被青年運動反艦彈道導彈擊中、現正被拖走的巴巴多斯商船M/V True Confidence號，並保護其他事發時正在過航的商船。根據法國國防部發布的照片，法國護衞艦阿爾薩斯號使用艦炮及防空導彈擊落目標；外界估計參與行動的法國戰機是駐守與也門一海之隔的吉布提。

外界戲稱紅海地區變為「防空新手村」，成為歐美國家海軍取得首次擊殺的場地。美國、英國、法國以及上周六沒有參戰的德國與意大利，此前已經與青年運動交火，丹麥是最新加入這個行例的國家。丹麥軍方表示，護衞艦伊萬‧休特菲爾德號擊落4架無人機，當天凌晨4時發現並截擊第一架飛近的無人機，之後接下來一小時摧毀餘下來襲目標；又稱期間持續與附近的商船保持聯繫，強調必須保護航行自由。

低成本攻擊消耗守方貴彈藥 愈來愈多歐美國家軍艦加入紅海護航行列，美國軍事新聞網站《戰區》指出，除了美國海軍神盾艦外，其他歐洲國家軍艦無法有效應對青年運動反艦彈道導彈威脅。此外，青年運動可能把美法兩國設在吉布提的基地列為攻擊目標，增加對方防禦作戰的複雜性。上周六攻防戰也再次證明，攻方成本相對便宜的無人機，可以大幅消耗守方昂貴的防空彈藥，特別是防空導彈，因此需要使用艦炮擊落慢速來襲目標。本報綜合報道

英國護衞艦里士滿號發射防空導彈迎戰來襲青年運動無人機。 德國護衞艦黑森號派出直升機護送商船由亞丁灣駛入紅海。 法國護衞艦阿爾薩斯號艦炮向來襲無人機開火。 歐美國家3月與青年運動交火事件 丹麥護衞艦伊萬‧休特菲爾德號官兵參與防空作戰。