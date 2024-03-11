前男友拒付24萬彩禮 女方墮胎索償

35歲女子婷婷表示，前男友阿亮家當時爽快地答應彩禮金額，但告訴她因錢款都在投資理財產品，要去年12月底到期取出來才能給付，但到期後又稱這筆錢有其他用途。阿亮則指兩人已分手，由婷婷主動提出，但她三番四次上門騷擾，於是家人不同意婚事。他認為，婷婷家是在意彩禮，自己希望生下孩子，婷婷卻自作主張選擇流產。