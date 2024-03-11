前男友拒付24萬彩禮 女方墮胎索償
【本報綜合報道】福建省福州市一名失婚男子與一名同樣離異單身女子拍拖，兩個多月後女方懷孕，惟男方對於領證結婚一事一再拖延，拒付22.3萬元人民幣（約24.6萬港元）彩禮。女方憤而墮胎後，要求男方賠償。
35歲女子婷婷表示，前男友阿亮家當時爽快地答應彩禮金額，但告訴她因錢款都在投資理財產品，要去年12月底到期取出來才能給付，但到期後又稱這筆錢有其他用途。阿亮則指兩人已分手，由婷婷主動提出，但她三番四次上門騷擾，於是家人不同意婚事。他認為，婷婷家是在意彩禮，自己希望生下孩子，婷婷卻自作主張選擇流產。
法院公布案例 男方分擔流產費
有網民認為女方要求彩禮過多，也有人認為男方言而無信。律師指，此事糾紛中雙方都存在過錯，但男方應適當分擔女方遭受的損失。河南省漯河市中級人民法院公布的過往案例顯示，男方要分擔女方因流產而產生的醫療費、護理費、誤工費等直接經濟損失，但精神損害撫慰金等請求則缺乏法律依據。
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