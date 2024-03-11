煤礦氣體爆炸22死傷 35人被問責

經濟損失達2115萬元

報告指出，礦長王琦在事發當晚向延川縣應急管理局報告了事故，但遲報了33分鐘。事故直接原因是排放的氣體一部分通過約0.6米高的停採切眼隨風流進入與之串聯的301盤區七聯巷隱瞞炮掘工作面，作業人員抽煙點火引起了氣體爆炸，爆炸火燄逆風流傳入301盤區運輸巷密閉牆至移動變電硐室區域引起二次氣體爆炸。分析指出，違規啟封密閉牆、違規排放氣體、出入井管理混亂、蓄意隱瞞採掘工作面、通風系統管理混亂、安全監控系統未安裝到位且部分失效，導致今次事故。事故暴露出煤礦安全主體責任不落實，嚴重違法違規組織生產。