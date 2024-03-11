青龍幫案 潛逃28年廣州遊蕩 最後一名疑犯落網

江西殺領䄂棄屍殘暴 同黨相繼被捕 江西省龍南市公安局日前在微信公眾號發文宣布，當地多名盜搶犯罪團夥「青龍幫」成員1996年殺害領袖後拋屍，多人相繼落網，直至上周一終在廣東省廣州市花都區拘捕最後一名疑犯，案件相隔28年畫上完美句號。難怪網民留言稱：「法網恢恢，疏而不漏。」

案情指，由於青龍幫產生內部矛盾，成員曾×明與多名同黨28年前殺害「大哥」黃×亮後棄屍。在調查期間，龍南市公安局前身龍南縣公安局成功抓獲曾×堯及王×棟等多名同黨，並偵破龍南及周邊縣市1994年至1996年發生盜竊及搶劫案件，總數達到20多宗。

然而，由於曾×明在回家路上聽到黃×亮遺體被警方發現，故此連夜隱姓埋名逃往外地，成為案中唯一仍未落網疑犯。縱使相隔28年，龍南市公安局仍未放棄追逃工作，可惜只掌握一張屬於曾×明第一代居民身份證，多年來一直毫無頭緒。

無辦第二代身份證惹疑 直到本月初，廣州市公安局花都區分局民警在城郊工作時發現一名男子正在遊蕩，身份十分可疑，甚至沒有辦理第二代身份證。由於得悉男子沒有第二代居民身份證，龍南市公安局即提高警覺，經過多輪核查之後，最終確定他就是曾×明。

在花都警方支援下，龍南警方上周一抵達廣州，成功抓獲曾×明，將其帶返江西。曾×明歸案後承認自己多年前曾參與盜竊、搶劫及殺人拋屍犯行。

當談及逃亡經歷時，他坦言每天都是東躲西藏，既吃不飽也穿不暖，只敢在偏僻地區苟且偷生，在新冠疫情爆發期間只能在山上生活，藉此避過排查，即使睡覺也時常夢見自己被民警圍堵，「現在被抓獲也安心了，流浪的日子終於結束了」。

龍南警方最後在文中正告在逃人員，潛逃不是辦法，投案自首才是唯一出路。有網民留言慨嘆，早知今日何必當初。另有人質疑既然被捕就可解脫，為何從不自首。本報綜合報道