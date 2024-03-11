民事檢察監督案續升 去年接33.3萬宗

最高檢第六檢察廳副廳長王莉指出，民事生效裁判監督案件逐步實現有效監督，全國去年共受理8.38萬宗民事生效裁判監督案件，審結7.5萬宗，共提出1.4萬個監督意見，監督率為19.1%；另對5.5萬宗不支持監督申請案件加強釋法說理，依法維護審判權威。此外，民事抗訴改變率為92.5%，民事再審檢察建議法院採納率為92.4%，民事審判和執行活動監督檢察建議採納率均達99%，監督質效逐年提升。

全國檢察機關去年提出9,359個涉虛假訴訟的民事檢察監督意見，主要辦案類型是借款合約糾紛，佔逾半數，並逐步向新領域、新類型案件拓展。全國民事檢察受理支持起訴逾10萬宗案件，審查後支持起訴7.73萬宗，是2021年的3倍。