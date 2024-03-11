詆毀農夫山泉 微博封殺千帳號

【本報綜合報道】浙江杭州飲料生產公司農夫山泉近日被質疑旗下品牌產品包裝含有日本元素，涉嫌辱華，在網上受到群起撻伐。社交平台微博管理員上周五發文通報，有用戶因惡意造謠或詆毀民營企業而被禁言。內媒指，上千個帳號因詆毀農夫山泉而遭封殺。

清理逾500條內容 微博管理員發文指，近期涉及民企的熱點討論中，站方巡查發現有小部分用戶搬運短片平台內容蹭炒熱點，通過拉一踩一、惡意關聯等方式煽動群體對立情緒，又收到大量惡意造謠或攻擊詆毀民營企業、企業家的侵權投訴。依據相關規定，站方共清理500多條相關違規內容，並對多個違規帳號予以階段性禁言處置。

內地最大食品飲料生產公司娃哈哈集團始創人、董事長宗慶后早前病逝後，悼念活動被指演變成網絡暴力，與娃哈哈昔日存在紛爭的農夫山泉成為眾矢之的，有人拍片甚至直播將該品牌飲用水倒入廁所，股價連日慘跌。微博強調，網絡言行不應成為損害他人權益的利刃，更不應以極端方式煽動對立、擴大矛盾，站方將持續加強打擊破壞社區生態秩序行為。