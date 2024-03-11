將延續兩岸外交路線 台國安團隊高層或留任

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，民進黨內認為總統當選人賴清德在選前已多次宣示將延續現任總統蔡英文的兩岸外交路線，因此在國安團隊方面較少可能出現大規模換血。有黨內人士認為，國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥等多名核心官員留任的機會很大。

報道引述民進黨內人士認為，蔡英文過去8年的兩岸外交關係穩健、不躁進，尤其是台美關係成果有目共睹，賴清德5月20日就任新總統後，執政初期可能沿用蔡英文的國安人事。顧立雄、蔡明彥、國安會副秘書長陳文政與徐斯儉等多名相關領域高官很可能留任。另有黨內人士指出，顧立雄不會「裸退」，問題只在哪個位置，亦有人認為他可能接任防長。

海委會主委獲力撐 外界亦關注，因金廈海域爭議成為在野黨箭靶的海委會主委管碧玲會否留任。台海巡署上周六在高雄舉辦巡防艦雲林號交船典禮，蔡英文、賴清德和管碧玲同台出席，蔡英文致詞時特別感謝管碧玲反映她獲政府高層力撐。但網絡輿論調查顯示，管碧玲負面聲量佔達四成，可說是目前仇恨值最高的部會首長。