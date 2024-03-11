抗糖尿藥變減肥針 掀搶購亂用恐害命

削飢餓感 內地未發自用批文 抗糖尿病藥物司美格魯肽（Semaglutide）能夠減少患者飢餓感，故此亦被外界視為「減肥神藥」，目前在內地獲批用來治療二型糖尿病，未獲批減重適應證，卻吸引大量沒有患病民眾搶購。內地專家警告盲目使用司美格魯肽會有風險，依靠藥物絕非改善肥胖問題最佳選擇。

除了歐美，司美格魯肽針劑2021年4月也在內地獲批上市，翌年進入國家醫保目錄，而口服藥年初同樣獲批，兩者只可用來治療二型糖尿病。由於司美格魯肽能夠減少患者飲食，就連美國富豪馬斯克也宣稱早年自己靠它減重，加上超高性價比等因素，難免被民間視為減肥神藥。

由於司美格魯肽在內地僅可用來治療二型糖尿病，北京大學人民醫院內分泌科主任、北京大學糖尿病中心主任紀立農早前強調，醫院開出上述藥物流程嚴格，例如會拒絕希望減肥求診人士。他另外提到，未患糖尿病卻有高血壓及嚴重關節問題等患者亦可用藥，不過需要得醫院批准，以及在醫生指導下使用，還要接受定期隨訪。

然而，內媒早前發現只要在各大電商平台搜索司美格魯肽，即可找到相關針劑，網上問診方式亦較親身前往醫院求診簡易得多。部分網上店舖更容許買家填寫資料後，再簡單回答醫生兩條問題就會開藥，毋須提供任何證明。

北京友誼醫院減重與代謝外科副主任張鵬日前受訪時警告，用來治療二型糖尿病的司美格魯肽與減肥版本司美格魯肽存在劑型及劑量方面差異。他不建議把治療二型糖尿病的司美格魯肽用於減肥治療，理由是西方國家通常需要使用更高劑量，不過在減肥臨床測驗中，入組人群是歐美人群，東亞人群胃腸道解剖生理及代謝功能與西方人群不同，國內民眾能否耐受同樣劑量，或需更大劑量仍需展開臨床研究進一步驗證。

有女子注射後嚴重腹瀉脫水 廣東省廣州市南方醫科大學南方醫院減重代謝外科主治醫生趙明利也警告，一名女病人原本完全達不到使用司美格魯肽標準，卻在網上購買藥物注射，結果出現嚴重腹瀉、脫水，獲送往急症病房治療，情況一度相當危急，如沒有及時救治，很可能會休克及心律失常，最終危及性命。本報綜合報道