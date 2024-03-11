中央軍委副主席 稱打擊解放軍造假

何衞東

【本報綜合報道】有報道指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衞東上周六強調，要打擊解放軍內部的虛假作戰能力，並要堅決糾治形式主義、官僚主義。

料指武器涉貪及訓練作秀 報道稱，何衞東所指的虛假作戰能力，應該與火箭軍武器涉貪及軍隊訓練作假有關。新加坡南洋理工大學研究員夏爾（James Char）表示，何衞東的談話與解放軍最近多宗採購違反內部規定曝光有關。內地軍事專家傅前哨稱，何衞東想表達採購有缺陷的武器可能影響解放軍戰力，畢竟武器裝備要達到技術標準，作假肯定影響其功能；又提到《解放軍報》曾經報道解放軍部隊在日落時展開夜間演習，相信何衞東發言暗示解放軍訓練出現問題，應該根據實戰要求進行，不能夠淪為「作秀」。

反「翻牆」宣傳太仔細似教學 另一方面，解放軍河南鄭州聯勤保障中心上周六在短片平台發布反「翻牆」的宣傳片，內地對使用手機或電腦登入境外某些網站或社交平台設置限制，突破這種限制俗稱「翻牆」。宣傳片內容以一名軍人為主角，講述他完成訓練後在宿舍「翻牆」上網，保安部門監測發現後通報相關部隊，要求派員調查，最終被軍方拘捕嚴懲。

惟宣傳片詳細講述軍人先登上境外網絡下載網絡加速器，然後購買VPN服務，之後流暢瀏覽各境外網站、玩遊戲、使用禁用的社交平台等，更可以觀看「激情小電影」。因「翻牆」方法及各種用途十分詳細，在網上引起爭議。中心曾經把片中示範使用「翻牆」軟件的畫面加以處理，並提醒「不要當教程看」，但最終決定刪片。