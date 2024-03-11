製蘇丹紅辣椒粉 台聲押涉案3人

涉用親屬掛名 兩岸設企避查 台灣市面近日出現來自中國大陸、含有致癌工業原料「蘇丹紅」的辣椒粉，引發食安恐慌。台媒昨天報道，經追查源頭，高雄地方檢察署及高雄市政府衞生局發現，一名台商涉嫌利用親屬名義在兩岸開設多間公司規避檢查，已依違反食安法聲押包括台商在內3名涉案人士。

檢方指，商人李彥廷涉嫌利用親屬掛名方式，在台成立「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」及「龍海同記食品有限公司」等一共10間企業。與此同時，他亦在大陸成立一間同名「龍海同記食品有限公司」，由大姨子吳女出任倉管，另外兩名親屬謝女及章女分別擔任品質管理和會計人員。

在陸購原料 運台二次加工 透過大陸龍海同記名義，李彥廷向陸方某些農村收購製作辣椒粉原材料，再初步加工，然後透過旗下台灣公司入貨，在台進行另一次混料加工後，最終向其他在台下游廠商供貨。檢方提到，自2018年起，李男旗下10間台灣公司陸續被檢出進口產品含有蘇丹紅，仍指示繼續向大陸龍海同記入貨，為了規避檢查，他改以香港某公司名義成為出口商，持續由大陸進口辣椒粉原料外，10間在台公司也會調整出貨情況，避免被查出違法行為。

直至上周五，檢方指揮調查局及高雄市衞生局展開新一次搜索行動，帶回李男在內一共9人到案。經複訊後，檢方翌日依違反食安法犯罪嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞為由，向法院聲請羈押禁見李男、吳女及謝女，章女則被檢方諭令交保10萬元（新台幣‧下同，約2.5萬港元）。

高雄地院准保釋 高雄地院召開羈押庭審理後認定，李男犯罪嫌疑重大，卻無羈押必要，需交保80萬元（約20萬港元），吳女及謝女則准以20萬元（約5萬港元）交保，高雄地檢已就此提出上訴。本報綜合報道