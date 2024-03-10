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走失狗植入晶片 10年後與主人重聚
美國佛羅里達州一間動物收容所近日在社交平台發文稱，14歲狗狗克利奧（Cleo）因曾植入寵物晶片，失蹤10年後成功與家人重聚。收容所指，即使克利奧的主人曾搬屋，但工作人員透過掃描其晶片，成功促成克利奧與主人溫馨團聚，同時強調植入寵物晶片的力量和重要性。
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