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研究：大腦神經纖毛變短會致胖

名古屋大學等研究團隊發現大腦神經細胞外側纖毛長度與體形胖瘦有關。 名古屋大學等研究團隊發現大腦神經細胞外側纖毛長度與體形胖瘦有關。
名古屋大學等研究團隊發現大腦神經細胞外側纖毛長度與體形胖瘦有關。
【本報綜合報道】日本名古屋大學等研究團隊早前通過老鼠實驗發現，大腦神經細胞外側纖毛長度與體形胖瘦有關，當纖毛因衰老或暴飲暴食而變短，會導致中年肥胖；若控制飲食則纖毛不易變短，反映堅持適度飲食習慣對防止中年肥胖很重要。相關研究論文上周四已刊於國際醫學期刊《細胞代謝》。
控制飲食纖毛不易變短
研究團隊發現，大腦下丘腦受體缺損的老鼠會變胖，說明其對預防肥胖具重要作用，而該受體集中於老鼠下丘腦神經細胞的天線狀結構中，被稱為「初級纖毛」。通過觀察不同周齡老鼠大腦發現，與3周齡的斷奶期相比，初級纖毛在24周齡的中年期縮短到約三分之一，若餵食高脂肪食物則縮短得更快，而減少餵飼的食物至六成則縮短速度變慢。
即使因衰老一度縮短的初級纖毛，若控制食量就會再生。初級纖毛因改變基因而變短的老鼠食量增大、體重增加，故研究結論其長度是老鼠肥胖原因。名古屋大學教授中村和弘表示，希望該發現有助開發預防和治療引發肥胖的糖尿病。
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