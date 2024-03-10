研究：大腦神經纖毛變短會致胖

【本報綜合報道】日本名古屋大學等研究團隊早前通過老鼠實驗發現，大腦神經細胞外側纖毛長度與體形胖瘦有關，當纖毛因衰老或暴飲暴食而變短，會導致中年肥胖；若控制飲食則纖毛不易變短，反映堅持適度飲食習慣對防止中年肥胖很重要。相關研究論文上周四已刊於國際醫學期刊《細胞代謝》。

控制飲食纖毛不易變短 研究團隊發現，大腦下丘腦受體缺損的老鼠會變胖，說明其對預防肥胖具重要作用，而該受體集中於老鼠下丘腦神經細胞的天線狀結構中，被稱為「初級纖毛」。通過觀察不同周齡老鼠大腦發現，與3周齡的斷奶期相比，初級纖毛在24周齡的中年期縮短到約三分之一，若餵食高脂肪食物則縮短得更快，而減少餵飼的食物至六成則縮短速度變慢。

即使因衰老一度縮短的初級纖毛，若控制食量就會再生。初級纖毛因改變基因而變短的老鼠食量增大、體重增加，故研究結論其長度是老鼠肥胖原因。名古屋大學教授中村和弘表示，希望該發現有助開發預防和治療引發肥胖的糖尿病。