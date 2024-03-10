藍可兒命喪酒店 掛牌出售

【本報綜合報道】有近百年歷史的美國加州洛杉磯塞西爾酒店（Cecil Hotel）近日掛牌出售，酒店曾經發生多宗命案和鬧鬼，包括轟動一時的加拿大21歲華裔女大學生藍可兒離奇死亡案。藍可兒2013年沉屍酒店天台水塔，失蹤前行為近乎「撞邪」，至今未破案。

過往命案及鬧鬼事件多

西塞爾酒店因命案和鬧鬼事件受到關注，藍可兒2013年在失蹤19天後，在水塔內離奇死亡，屍體裸露並腐爛，但屍身沒有外傷，閉路電視拍到她失蹤前在升降機行為怪異。另外，過往至少16人在西塞爾酒店內喪命，昔日知名連環殺手恩特維格（Jack Unterweger）和拉美雷斯（Richard Ramirez）曾經入住。