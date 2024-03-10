藍可兒命喪酒店 掛牌出售
【本報綜合報道】有近百年歷史的美國加州洛杉磯塞西爾酒店（Cecil Hotel）近日掛牌出售，酒店曾經發生多宗命案和鬧鬼，包括轟動一時的加拿大21歲華裔女大學生藍可兒離奇死亡案。藍可兒2013年沉屍酒店天台水塔，失蹤前行為近乎「撞邪」，至今未破案。
建於1917年的塞西爾酒店坐落洛杉磯市中心南大街640號，共15層，2019年獲洛杉磯市議會通過融資改建為可負擔房屋，2021年重新開業，2022年完成翻修重建。掛牌資訊顯示，酒店剩餘土地租約為91年，要價未標明。塞西爾酒店目前有601個房間，預計今年中入住率將躍升至八成至九成。
過往命案及鬧鬼事件多
西塞爾酒店因命案和鬧鬼事件受到關注，藍可兒2013年在失蹤19天後，在水塔內離奇死亡，屍體裸露並腐爛，但屍身沒有外傷，閉路電視拍到她失蹤前在升降機行為怪異。另外，過往至少16人在西塞爾酒店內喪命，昔日知名連環殺手恩特維格（Jack Unterweger）和拉美雷斯（Richard Ramirez）曾經入住。
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