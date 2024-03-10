美擬向駐烏使館 增派40人

【本報綜合報道】美國雜誌《外交政策》上周五報道，美國國務院計劃向駐烏克蘭大使館增派數十名外交人員，並給予更大靈活性在周邊地區行動。拜登政府此前限制駐烏使館規模及活動，卻令使館人數有限而超出負荷，令國務院內部日益不滿。

報道引述的知情人士透露，美國國務院上月通報美國國會議員，將向駐基輔大使館增派多達30名至40名職員，幫助美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）處理各項工作，包括監督自俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，流入烏克蘭近450億美元（約3,510億港元）軍事援助，以及對烏克蘭經濟和能源的數十億美元援助。

准大使擴行動範圍 美國國務院將允許布林克和其他外交人員，在基輔郊區及鄰近白羅斯邊境地區自由行動，毋須事先徵得白宮國家安全委員會批准；美國外交人員此前只能夠在基輔市範圍內自由行動。

布林克一年多前向國務院發出備忘錄抗議行動限制。目前美國駐基輔大使館約有100名至200名外交及軍事人員，較去年夏天只有數十人大幅增加。