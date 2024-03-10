伊朗供俄無人機 飛越克里米亞

【本報綜合報道】俄羅斯前年全面入侵烏克蘭後，無人機成為交戰雙方重要作戰手段。英國國防部上周五表示，由伊朗製造並供應予俄羅斯的遷徙者6（Mohajer-6）型無人機，在克里米亞半島及黑海上空飛行，負責識別威脅及支援俄方軍事行動。

可發放自由落體制導彈藥 遷徙者6型無人機是情報、監視、目標捕獲及偵察系統，可以使用自由落體制導彈藥實施空對地攻擊。它在克里米亞半島西部持續存在，很可能表明烏克蘭最近偷襲成功後，俄羅斯試圖識別對港口及船隻的威脅。另一個現實可能是，它的任務包括支援俄羅斯對烏克蘭西南部沿海地區的行動。烏克蘭前年9月23日在黑海上空擊落至少一架遷徙者6型無人機，俄羅斯可能去年6月6日意外擊落另一架同款無人機。

另一方面，社交網近日流傳一段影片，可見在俄羅斯韃靼斯坦境內一個工廠，大規模生產伊朗授權的俄版見證者型自殺式無人機。伊朗向俄羅斯提供兩款見證者型自殺式無人機，分別是131型及136型；畫面中的無人機未安裝推進系統或航空電子設備，機身分淺灰或黑灰兩種顏色，後者相信用於夜間作戰減低被目視識別的機會。