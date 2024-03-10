與澤連斯基會晤 土總統倡辦俄烏峰會

中國瑞士亦計劃邀俄談停火 俄羅斯與烏克蘭的全面戰爭未見停火迹象，土耳其總統埃爾多安上周五與來訪的烏克蘭總統澤連斯基會面，他重申支持烏方主權、獨立、領土完整，提出為俄烏兩國主持和平峰會。與此同時，有報道稱中國與瑞士推動邀請俄羅斯，參加瑞士主辦的烏克蘭和平峰會，協助達成停火，避免峰會淪為政治門面工程。

自前年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，土耳其在俄烏兩國扮演中間人，同時與任何一方保持平衡關係。埃爾多安在伊斯坦布爾與澤連斯基舉行會談，前者在會後表明土耳其繼續與烏克蘭的團結，同時繼續努力透過談判，實現一個公正的和平結束戰爭。後者形容會談是真誠及富有成效，但表明將在瑞士舉行的峰會不會邀請俄羅斯；又感謝土耳其協助讓烏克蘭戰俘獲釋，使他們毋須被囚禁在不人道的俄羅斯監獄。

土耳其外交部長菲丹本月較早時表示，不論是俄羅斯還是烏克蘭，均到達在這場戰爭可以達成的目的之極限，因此「我們認為是時候展開對話邁向停火」。土耳其前年曾經與聯合國成功斡旋俄烏兩國達成黑海穀物倡議，但俄方一年後以該倡議條款不公平為由單方面退出；烏方改為使用靠近黑海西部沿岸航線，經海路出口糧食。

土俄外長早前會面 值得留意的是，菲丹在埃爾多安與澤連斯基會面前一周，與來訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫在安塔利亞一場外交論壇會面。此外，俄羅斯總統普京原定上月訪問土耳其，俄土兩國傳媒引述外交消息報道已經延期；克里姆林宮稱正在更改出訪日程。

另一方面，瑞士應烏克蘭請求，同意主辦世界領導人和平峰會，日期未確定，初時報道指出俄羅斯不會受邀請。知情人士近日透露，中國及瑞士在如何實現烏克蘭和平問題持務實觀點，中國政府歐亞事務特別代表李輝向歐盟提出俄羅斯參加會談的條件，包括西方國家停止向烏克蘭運送武器、澤連斯撤回拒絕與普京會談的法令。

報道指出，李輝向瑞士代表團和歐盟官員強調，峰會應該更具包容性，不能夠產生一個強行加諸俄羅斯的計劃。有波蘭消息人士形容李輝是莫斯科的信使，中歐國家官員表示歡迎俄羅斯加入會談，但俄方需要先從烏克蘭撤軍。法國外交官質疑俄羅斯無意參加峰會，即使參加也只會表現苛刻和粗魯，令會談「還沒開始就結束」。

烏克蘭外長或換人 此外，烏克蘭傳媒上周五報道，澤連斯基考慮解除外交部長庫萊巴的職務，熱門接任人選或是總統辦公室副主任若夫克瓦（Igor Zhovkva），他在總統辦公室負責外交政策。總統辦公室消息人士透露，內部普遍不滿庫萊巴，稱他有很多問題，外交部提名的駐外大使招致很多人不滿。庫萊巴2020年出任外交部長，此前為副總理。本報綜合報道

中國（左）與烏克蘭（右）的官員會面討論俄烏戰爭。 庫萊巴