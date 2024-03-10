以國疑逼聯國機構員工 承認與哈馬斯有關

【本報綜合報道】聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處上周五指，部分早前一度被以色列拘留的員工表示，受到以色列當局施壓，要求他們撒謊稱機構與回教激進組織哈馬斯有聯繫，並參與去年10月7日襲擊以色列的行動。

報告描述拘留施虐情況 報告長達11頁，描述包括機構員工在內的巴勒斯坦人，在以色列被拘留期間遭受虐待，包括體罰、水刑、性暴力、威脅傷害家人，更有被拘留者因未能夠及時接受適當治療而死亡。

工程處發言人表示，計劃把報告交給記錄潛在侵犯人權行為的聯合國機構，以便在戰事結束後作出調查，認為有證據顯示，員工被扣留期間受到以色列當局的脅迫，被迫做出針對工程處的虛假陳述。

以色列軍方發言人就表示，會跟進針對以軍不當行為的投訴，但是不排除有人受到哈馬斯的控制，被迫作出批評以軍的言論。

以色列今年1月指控，稱聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處有12人參與去年哈馬斯對以色列的攻擊，美國在內16個國家陸續暫停向工程處提供合共4.5億美元（約35億港元）資助。