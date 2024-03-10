空投物資援加薩 沒開降落傘砸殺5人 美否認涉事

戰火四起的巴勒斯坦加薩地帶人道主義危機惡化，美國等多個國家近日多次以空投方式向當地提供物資。惟這做法不但被指做騷居多，更在上周五一次空投行動中，降落傘沒有張開令物資擊中地面民眾，造成5人死亡及10人受傷。美國軍方稱不是美方空投所致，有報道指可能與阿聯酋使用錯誤空投方式有關。

事發當地時間上周五早上11時，現場是加薩地帶北部地區一個難民營附近，空投物資跌落一間房屋的屋頂；10分鐘後看到有人運送死者遺體及其他傷者，他們當時身處屋頂，死者包括兩名男童。物資箱掉下時，數十人奔跑，互相尖叫着他人避開。參與空投行動的國家分別是美國、約旦、埃及、法國、荷蘭、比利時、阿聯酋等。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，留意到有報道稱物資空投造成平民傷亡，「我們向死者家屬表達慰問」，但稱這不是美國空投導致。美國傳媒根據影片及飛行追蹤數據報道，涉事的應該是阿聯酋一架美製C17運輸機；美國國防部發言人賴德表示，美國至今在加薩地帶的空投行動使用C130運輸機而非C17運輸機。

或用錯空投方式所致 影片可見，該架阿聯酋運輸機使用相信是「低成本高速度」的降落傘，這種降落傘打開後的覆蓋面積比大型貨物降落傘較小，令物資以接近自由落體的方式高速跌落地面。根據美國中央司令部通報，美方上周五下午1時半空投物資；飛行追蹤網站顯示阿聯酋一架C17運輸機同日上午10時半飛越加薩地帶，當時高度不足3,000呎。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處表示，以色列自今年1月23日起，禁止工程處向加薩地帶北部地區運送物資。世界糧食計劃署表示，以色列軍方上周二強迫該署駛往加薩地帶北部地區的物資車隊掉頭；又表示空投物資不應該被視為最後手段，表示過去一周只空投6噸食物，但一支由14輛貨車組成的車隊可以運載200噸食物。

美將拓海路運送物資 除了向加薩地帶空投物資外，美國也將在加薩地帶建設一個臨時碼頭，開拓由海路向當地運送物資的方式。賴德上周五介紹行動詳情，表示美國陸軍及海軍將利用「岸上聯合後勤」建設浮動碼頭及堤道，把物資由近海運到陸上。他表示，預計動員最多上千名美方軍事人員建造，至少需時一個月甚至長達兩個月才能夠全面運作。

歐盟委員會主席萊恩上周五表示，從塞浦路斯向加薩地帶運送援助的海上走廊最快上周六啟動，期待通過這條運輸路線緩解當地人道主義危機。她指出，海上走廊可以帶來真正的改變，但同時繼續努力通過所有可能的路線，向巴勒斯坦人提供援助；又稱歐盟成員國、阿聯酋、美國及其他合作夥伴正在努力，推動這一項目落實。本報綜合報道