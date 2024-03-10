田州飛德州 聯合航空降落滑出跑道

涉事聯合航空波音737 MAX 8客機左邊機翼觸地。

【本報綜合報道】美國聯合航空事故頻生，該公司一架由田納西州孟菲斯飛往德州休斯敦的波音737 MAX 8客機，上周五降落時滑出跑道，所有乘客疏散無人受傷。

事故頻生 前一日現甩轆 事發當地時間早上7時58分，涉事聯合航空航班編號UA2477，載有160名乘客及6名機組人員。當客機順利降落機場27號跑道後，減至大約30節的滑行速度，但試圖右轉經最後一個入口駛入滑行道時，衝出跑道在草坪停下來。現場可見客機左邊主起落架塌陷，左邊機翼觸地。機上人員沒有受傷，事後使用右邊艙門經樓梯離開客機，並獲得安排乘坐巴士送回客運大樓。機場表示，其他進出航班運作沒有受影響。

當地傳媒報道，機上一名乘客事後透露，客機起初降落正常，當飛行員試圖在跑道轉入滑行道時，懷疑因滑行速度太快而令客機衝出跑道。美國聯邦航空局發表聲明，表示將調查事件；美國全國運輸安全委員會宣布，已經派遣調查團隊到休斯敦布殊洲際機場調查。涉事客機損毀情況未明，事發時現場下大雨，導致能見度下跌。

上周四，聯合航空一架由加州三藩市飛往日本大阪的客機起飛後不久「甩轆」，一個起落架輪胎掉落砸毀地面汽車，所幸無人受傷；客機事後轉飛洛杉磯安全降落。