魚鷹運輸機復飛 美拒透露致失事部件

【本報綜合報道】美國國防部上周五宣布，去年12月停飛的魚鷹運輸機，已經獲得海軍航空系統司令部批准恢復飛行，意味空軍、海軍、海軍陸戰隊可以再度使用這款傾轉旋翼機執行任務，但軍方拒絕透露出現「材料失效」導致失事墜毀的部件。

魚鷹運輸機型號分為CV22B、MV22B、CMV22B，在美國分別由空軍、海軍陸戰隊、海軍使用。去年11月29日，美國空軍一架CV22B在日本失事墜毀，造成機上8名人員死亡，上述3個型號的魚鷹運輸機同年12月6日起停飛，嚴重影響各軍種的日常行動。

美國海軍官員表示，今次批准恢復飛行的決定，是經過非常仔細及數據驅動的方式，把機組人員的安全放在第一，使用該款傾轉旋翼機的美國各個軍種合作，確保它是安全；又表示如今實施的程序針對飛機「材料失效」情況，容許安全恢復飛行。

日本是唯一魚鷹運輸機海外用戶，日本防衞省上周五宣布失事原因已經鎖定，確認可以安全地重啟飛行，但以美方調查仍然繼續為由，拒絕透露具體引發事故的魚鷹運輸機部件。當局計劃向相關地方政府說明後，恢復陸上自衞隊魚鷹運輸機飛行。

美製無人機現故障 日停飛 另外，日本國土交通省上周五表示，一架美國製MQ9B無人機因電力故障，緊急降落青森縣八戶航空基地；海上保安廳及海上自衞隊停飛同型無人機直至查明原因。該基地有3架MQ9B無人機，海上保安廳與海上自衞隊共用其中一架，不巧出現故障。