美F35A可掛核彈出擊 增支援延伸威懾力 北約受益

首款第5代戰機具備 較預期早數月認證 美國目前對核三位一體打擊力量實施現代化之際，美國空軍F35A隱形戰機提前取得投射B61-12型新一代重力核彈的認證，成為全球第一款具備核打擊能力的第5代戰機，也是美國第3款可以使用該款核武的軍機，為美國及北約提供關鍵能力，支援美方對歐洲的延伸威懾承諾，必要時也可以緊急應用於印太地區。

必要時可緊急應用於印太 美國軍事新聞網站《突發防務》上周五報道，F35聯合項目辦公室（JPO）發言人戈梅爾（Russ Goemaere）表示，有關認證工作原定計劃今年1月完成，但提早至去年10月12日實現，部分F35A隱形戰機將能夠掛載B61-12型重力核彈，正式成為「核常兼備」的雙重能力戰機，可以同時使用常規武器及核武。F35隱形戰機設有3個型號，分別是採用傳統升降的A型、短距離起飛及垂直降落的B型，以及作為航空母艦艦載機的C型，但是除了多國空軍部隊使用的A型外，其餘兩款型號均不適用於核認證。

根據美國科學家聯盟，美國在5個北約成員國部署100枚B61-3型及B61-4型重力核彈，除了土耳其外，比利時、德國、意大利、荷蘭共同承擔北約核打擊任務，全部裝備或決定採購F35A隱形戰機。美國空軍發言人表示，B61-12型重力核彈與任何認證具備雙重能力的F35A隱形戰機兼容。B61-12型重力核彈將取代B61-3型及B61-4型重力核彈，另外兩款與之兼容的軍機分別是美國B2隱形戰略轟炸機及F15E戰機；它付運到歐洲的時間尚不清楚，但美國新聞網站《政客》此前報道前年12月開始付運。

雖然所有F35A隱形戰機在技術上具備核能力，但不代表全部同款戰機或相關部隊將參與核打擊任務，更不代表B61-12型重力核彈已經運往歐洲。美國科學家聯盟核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，隨着F35A隱形戰機通過B61-12型重力核彈的認證，美國駐歐非空軍將開始駐歐洲核任務部隊的核作戰認證訓練，只有通過該認證，美國部署英國皇家空軍萊肯希思基地的戰機才能夠接收該款重力核彈。

美研新核彈 當量達36萬噸 B61-12型重力核彈目前處於全規模生產階段及列入美國核武庫存，預料生產至2025財政年度結束時。美國空軍F35A隱形戰機取得核認證的同月，美國國防部宣布研製B61-13型新一代重力核彈，最大爆炸當量36萬噸，外界估計只由戰略轟炸機投射；相比之下，B61-12型重力核彈最大爆炸當量5萬噸。惟兩者不是百分百新核武，它們使用舊款重力核彈的彈頭，再配備全新的安全及使用控制裝置提升打擊精確度。

值得留意的是，美國科學家聯盟指出，美國現時擁有200枚B61-3型及B61-4型重力核彈，其中一半部署北約成員國，當中有60枚由北約戰機使用；餘下一半、即100枚重力核彈，目前位於美國境內的中央庫存，作為後備及印太地區應急任務之用。本報綜合報道

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