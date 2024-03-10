兩岸國際

新北男持鋤頭隨機攻擊路人3傷

台灣新北市新店區一名李姓男子上周四在街頭持鋤頭隨機攻擊路人，造成3人受傷送院治療。警方接報到場逮捕李男，依傷害罪嫌移送調查。疑犯是越南籍，領有台灣身份證。傷者分別是一男兩女，他們左顴骨撕裂傷、後腦撕裂傷和右肩挫傷，均意識清楚無生命危險，送往新店耕莘醫院治療。（綜合報道）
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