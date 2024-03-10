長沙婦駕車撞學生釀2傷 疑老公出軌報復社會

【本報綜合報道】湖南省長沙市上周五有一名女司機駕駛私家車衝紅燈撞學生，造成兩人受傷，她被抓獲後聲稱腦部遭人控制，坐在副駕駛座上裝傻充愣耍無賴。目擊者指女司機親口承認是報復社會，她丈夫是官員，因對方出軌所以駕車衝撞。

裝傻稱腦部遭人控制 事發早上7時50分左右，涉事女司機是41歲殷×春，當時很多學生過路，交警也在現場，有車輛正在等紅燈。殷×春駕駛私家車飛快地衝紅燈，撞倒多名學生。交警及群眾立即包圍涉事汽車，殷×春在車上重複「腦子被控制」這類說話。有學生家長質疑她也是母親，怎麼忍心駕車撞孩子；殷×春嗤之以鼻，大吵大鬧稱有人要害她。

目擊者廖先生表示，女司機撞人後沒有第一時間停車，而是繼續加速衝向前面的幼兒園，幸好有人駕車逼停涉事私家車，但已經有小學生被撞飛。女司機起初不肯下車，後來明確表示是報復社會，因為煙草局有人要害她；加上老公出軌，所以才選擇駕車撞人。一名送孩子上學的家長憶述，事發時正好孩子入校，很多孩子目睹現場慘狀，有孩子被車撞到很遠，好像腿部骨折，肯定有很多孩子會有心理陰影。

長沙市公安局交警支隊通報，傷者送往醫院救治，目前沒有生命危險；肇事者被控制，正在調查事故具體情況。