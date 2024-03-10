高嘉瑜遭施暴 前男友囚2年9月

高嘉瑜

【本報綜合報道】台灣民進黨台北市立委高嘉瑜被前男友林秉樞在新北市酒店施暴案，新北地方法院2022年9月一審對林男判囚兩年10個月，二審維持原判。檢方就13罪聲請法院裁定應該執行之刑（多項罪名成立，實際執行的刑期），台灣高等法院上周五裁定林秉樞數罪併罰，應該執行刑期為監禁兩年9個月；全案可以抗告。

高院判數罪併罰 案情指出，高嘉瑜2021年11月中旬與林秉樞入住新北市一間酒店時，被對方發現與前男友密集互傳手機短訊。林秉樞當場發難拳腳相向，導致女事主臉、頸、四肢多處瘀傷，期間被限制行動兩天，男方又以手上兩人親密影片威脅。

林秉樞去年向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，入監執行。林男入獄後就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。檢察官就其罪名定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑期。高院認為，林男犯行屬於不同犯罪類型，行為態樣、手段及動機不相同，審酌罪責程度、各罪關聯性、犯罪次數等，作出上述判決。

林秉樞