殺前男友塞桶灌水泥 台女監禁27年半

【本報綜合報道】台灣台中市神岡區一間歇業工廠前年10月發生桶屍命案，死者為失蹤3年的陳姓男子，檢警單位查出他在酒廊上班的蔡姓前女友涉案，台中檢方依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通訊設備等罪提起公訴。台中地方法院由國民法官參與審理，被告否認犯行；法院上周五宣布判囚27年半，全案可以上訴。

案情指出，蔡女多年前開始承租神岡區某工廠，因積欠租金，房東遂收回工廠轉租並前往收拾，前年10月26日在廠內一個灌滿水泥的塑膠桶發現露出一隻手臂，警方事後敲碎水泥，發現嚴重蠟化的男屍。檢方驗屍後進行DNA比對，確認死者是蔡女的48歲陳姓前男友。

受審時仍稱自己無辜 檢警調查發現，陳男2019年3月與蔡女出遊後即失聯，檢警原本把蔡女列為關係人，但她應訊時避重就輕，不排除二人有感情及金錢糾紛，後來將她轉列被告。檢警在案發現場發現蔡女指紋，並查獲她冒用陳男手機傳訊息，認定她涉犯殺人等罪嫌重大，向台中地方法院聲押獲准。

法院審理時，蔡女否認殺人等犯行，稱自己無辜被關了一年多，對此事感到很遺憾、難過，盼陳男家屬節哀、司法還她公道，並請求法官判無罪。