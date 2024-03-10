3月10日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月10日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中國國防預算較上年增7.2%
十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙昨稱，今年國防費預算比前一年執行數增加7.2%，指國防費公開透明、合理適度，有限的國防支出完全是捍衞國家主權、安全和發展利益的需要；又稱國內反分裂鬥爭形勢複雜，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240310-0310_00178_011/中國國防預算較上年增7-2-
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc