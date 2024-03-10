中國國防預算較上年增7.2%

十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙昨稱，今年國防費預算比前一年執行數增加7.2%，指國防費公開透明、合理適度，有限的國防支出完全是捍衞國家主權、安全和發展利益的需要；又稱國內反分裂鬥爭形勢複雜，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重。（綜合報道）