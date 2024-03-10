兩岸國際

中法視訊通話 深化經貿合作

中法高級別經濟財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰，上周五應約與法方牽頭人、法國經濟、財政及工業和數字主權部部長勒梅爾舉行視訊通話，中法經濟財金對話深入交換意見。何立峰表示，中方願與法方進一步加強經濟財金對話，深化拓展汽車、航空、電訊等領域合作，推動中法經貿關係邁上新台階。（綜合報道）
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