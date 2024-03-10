辣椒粉含蘇丹紅 台監察院徹查

監察院表示，雲林縣政府接獲民眾舉報濟生股份有限公司斗六廠生產的紅辣椒粉、黑胡椒顆粒含有工業用染料蘇丹紅，經相關機關追查發現是新北市保欣企業股份有限公司從中國大陸進口的紅辣椒原料，驗出具致癌性的蘇丹色素。此外，涉事紅辣椒原料已經售予濟生公司在內多間下游廠商，添加在調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖喱粉、胡椒粉等多種食品，並在台灣各賣場通路販售。