辣椒粉含蘇丹紅 台監察院徹查
【本報綜合報道】台灣市面近日出現含致癌物蘇丹紅的中國大陸辣椒粉，引發食物安全疑慮。台灣監察委員田秋堇、林國明、蔡崇義昨日宣布啟動調查，檢視主管機關對食品業者監督管控機制是否失靈，以及有否建立食品檢驗機制及檢驗資料登錄追蹤系統。
監察院表示，雲林縣政府接獲民眾舉報濟生股份有限公司斗六廠生產的紅辣椒粉、黑胡椒顆粒含有工業用染料蘇丹紅，經相關機關追查發現是新北市保欣企業股份有限公司從中國大陸進口的紅辣椒原料，驗出具致癌性的蘇丹色素。此外，涉事紅辣椒原料已經售予濟生公司在內多間下游廠商，添加在調味料、麻辣湯粉、辣味餅乾、豬肉乾、咖喱粉、胡椒粉等多種食品，並在台灣各賣場通路販售。
行政院食安辦主任許輔上周五稱，國際社會把蘇丹紅、咖啡、茶等都列為第3類致癌物，民眾不必恐慌，引發爭議，許輔事後緊急發文為解說不夠詳盡造成誤解而致歉，未來會更加謹慎。國民黨立委王鴻薇指摘，食安辦把民眾當作白癡一樣在耍，抱着鴕鳥心態，眼見事件擴大更是處於「放棄治療」的態度。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：