台積電在美設廠 再獲補貼390億

【本報綜合報道】美國傳媒上周五引述消息報道，美國聯邦政府計劃向台灣晶片製造商台積電再提供超過50億美元（約390億港元）補助，支持台積電在亞利桑那州的晶片廠計劃，目標本月底前宣布。

台積電、英特爾、美光科技、三星電子等晶片製造商正在與美國商務部談判，涉及一筆總值約280億美元（約2,184億港元）的先進工廠補助金。知情人士透露，協議尚未定案，預計上述公司將分別獲得數十億美元補助。三星電子提出再向美國追加投資，以求獲得更多補助。台積電發表聲明，表示一直與美國政府就補助展開富有成效討論，並取得穩步進展。

法案共預留3042億元資助 美國《2022晶片與科學法案》預留總值390億美元（約3,042億港元）的直接資助和750億美元（約5,850億港元）融資，支持晶片製造商在美國本土建廠，目前尚不清楚台積電是否會利用法案提供的貸款和擔保。台積電在美國設廠幾經周折，去年7月宣布因缺乏能夠安裝最先進設備的技工，亞利桑那州晶片廠延至2025年量產。