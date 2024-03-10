中美科技戰升級 傳華要求國企撤換外國軟件

美國傳媒日前引述消息報道，中國政府2022年9月曾發布《79號文件》，要求與金融及能源等領域有關國企2027年前更換資訊科技（IT）系統內的外國軟件。與此同時，美國總統拜登前天表明有意把中國影片分享程式抖音海外版TikTok從母公司字節跳動中剝離，其總統選舉對手、前總統特朗普批評有關舉動只會令到另一社交網站Facebook（Fb）得益。

《華爾街日報》上周四報道，在美國加緊對華輸出晶片限制，以及加強制裁中方科企背景下，中國國務院國有資產監督管理委員會前年下達《79號文件》列明，首要目標是逐步減少使用美國電腦公司戴爾（Dell）、國際商業機器公司（IBM）及思科系統（Cisco Systems）硬件，改以國產硬件取代。

文件要求交代用華製軟件進展 另外，該份被部分人士稱為「刪除美國」文件亦要求，多間國企每季呈交匯報，交代在電郵、人力資源及管理業務範疇上，華製軟件取代外國軟件進展。知情人士透露，由於文件十分敏感，一眾高官及國企高層只可親睹內容，不可影印任何副本。

儘管國產替代軟件不及外國軟件，多間銀行、金融經紀公司及郵政系統等公共服務機構自此開始增加採購。惟部分國企憂慮國產軟件穩定性及性能問題，因此一直採取拖字訣。國務院國有資產監督管理委員會及國務院拒絕回應報道。

資料顯示，中國相關部門2022年公共採購開支達到48萬億人民幣（約52.8萬億港元）左右。分析指，若一眾國企動用上述購買力支援國內科企，多間公司將會受惠，甚至有可能改進旗下產品，最終縮小與美競爭對手之間差距。

拜登支持字節跳動剝離TikTok 另一邊廂，美國國會眾議院計劃本周表決剝離TikTok提案，需要三分之二眾議員投贊成票。隸屬民主黨的拜登前天表明有關草案一旦獲得通過就會行動：「如果他們（眾議員）通過提案，我將會簽署（成法）。」由於民主黨在眾議院議席數目不及共和黨，即代表兩黨需合作方可成事。

然而，共和黨總統參選人特朗普表明反對：「如果你除去TikTok，Fb生意將會倍增。」

他過去曾批評Fb母公司Meta在國會山莊2021年1月6日爆發騷亂後刪去其貼文後再封鎖Fb及Instagram帳戶，直至去年2月才獲解封。本報綜合報道