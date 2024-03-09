星盤刻希伯來文 揭古代存科學交流

【本報綜合報道】星盤相傳是由古希臘人發明，但其後在阿拉伯人手中發揚光大，人們使用它計算時間和距離，甚至通過占星術來預測未來。英國劍橋大學研究人員在意大利維羅納一間博物館中發現，一個11世紀星盤刻有阿拉伯文和希伯來文，意味阿拉伯人、猶太人和基督徒之間數百年前就存在科學交流。相關研究近日已在意大利學術期刊上發表。

來自11世紀 至少3度改裝 該星盤原本是維羅納貴族的藏品，但其真正價值數十年來未被發現。劍橋大學歷史系教授吉甘特（Federica Gigante）早前偶然在一間博物館基金會網站上發現星盤的圖像，出於好奇便前往博物館近距離研究，結果意外發現星盤不僅刻滿阿拉伯文，還有難以察覺的希伯來文。

吉甘特推測，該星盤數個世紀以來，至少被西班牙、北非和意大利的3個不同使用者改裝、翻譯和校正內容，其中兩人使用希伯來文，一人使用西方語言。

至於星盤的產地可能是西班牙托利多，當時該地是穆斯林、猶太人和基督徒之間，繁榮共存和文化交流中心。