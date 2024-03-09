英癱女激發意念 辦無障礙美容店

陽台墮下歷巨變 深感城市設施不友善 英國考文垂一名22歲女子去年和朋友到泰國帕安島度假時，不慎從逾18米高陽台墮下，導致下半身癱瘓之餘，生活亦面臨各種挑戰，其中最讓她難以接受的便是無法如同過去那樣自由自在地前往美容店。她深感城市中許多服務對殘疾人士不友善，於是決定開設一間無障礙美容店，希望舖頭能夠成為輪椅使用者的「避難所」。

尼爾尚克斯特（Maddi Neale-Shankster）坐上輪椅後，起初仍繼續保持過去的習慣，前往美容店接受服務。然而，無論是美容店的差別待遇，亦或是城市中的殘疾人士通道，均讓她感到十分不滿。她稱，很多地方雖然聲稱是殘疾人士通道，但坡道太陡，完全不適合殘疾人士使用。

慈善抽獎 為治脊椎研究出力 由於親身經歷過種種不便，尼爾尚克斯特深知殘疾人士的需求。她的無障礙美容店如今已順利開始營業，店裏一切都針對殘疾人士需要設計，包括更寬的美甲桌、房間和門口，還有輕微傾斜的坡道方便輪椅人士進出。她更在店裏舉辦慈善抽獎活動，為醫治脊椎研究籌集資金。

尼爾尚克斯特表示，殘疾讓她看到了這個世界對殘疾人士多麼殘酷和嚴酷，又形容當她坐上輪椅後，覺得世界變得更加困難，因此在她的店裏，沒有人會感到受評判或格格不入，更不用因為需要額外支持而認為自己成為負擔。本報綜合報道