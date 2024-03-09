渥太華別墅6口家5死 疑兇受害人來自斯國

【本報綜合報道】加拿大首都渥太華市郊巴爾黑文（Barrhaven）一幢聯排別墅周三發生一宗大規模兇殺案，一個來自斯里蘭卡的6人新移民家庭有5人被殺，年紀最小的死者只有兩個半月大，只有40歲的父親生還，該個家庭的一名熟人也喪生。警方拘捕一名同樣來自斯里蘭卡的19歲男學生索伊薩（Febrio De-Zoysa），他與受害家庭同住，被控6項謀殺罪和一項企圖謀殺罪。

另1熟人同被殺 該幢別墅位於兩所學校附近，周三晚上10時50分左右，當地緊急部門接到有人就事件報案，於是派員趕赴現場。渥太華警察局長斯塔布斯（Eric Stubbs）說，警方趕到時，受傷的父親正在屋外叫人報警，警員將疑犯拘捕，之後進入涉事房屋發現死者。死者是包括一名35歲的母親和她4名年幼孩子，兒子7歲大，3名女兒分別4歲、兩歲及兩個半月大，該家庭一名40歲的熟人也被殺。斯塔布斯說，死傷者是被「利器」或「類似刀的物體」所傷，較早前他受訪時曾誤說那是一宗槍擊案。受害父親目前在醫院接受治療，傷勢嚴重但無生命危險。

案件目前仍在調查中，有附近市民表示，難以置信事件發生，感到震驚和悲傷；斯塔布斯形容事件是悲劇，又指現場情況「可怕」。渥太華市長薩克利夫就指，本案是市內歷來最令人震驚的暴力事件之一，案件規模之大且有兒童遇害令人心碎，也使人難以理解、難以想像，為之崩潰。加拿大總理也指此案是恐怖的暴力事件，令人震驚，也是一宗可怕的悲劇。