日本漫畫家鳥山明逝世 終年68歲

鳥山明

【本報綜合報道】日本知名漫畫家鳥山明的官網昨日發表訃告，鳥山明上周五因急性硬膜下血腫逝世，終年68歲。其作品包括《龍珠》、《IQ博士》等，在國內外均有大量讀者。

作品包括《龍珠》 華承認其貢獻 日本集英社旗下《週刊少年Jump》等5間雜誌編輯部亦聯合公布鳥山明的死訊，全體編輯部對此表示深感悲痛，祈禱他的靈魂得到安息。訃告提到，鳥山明的漫畫作業已超越國界，讀者遍及全世界，深受喜愛，同時對很多漫畫家和創作者產生重大影響。《One Piece》作者尾田榮一郎等其他漫畫家亦紛紛發文哀悼。

鳥山明的葬禮將由近親舉辦，根據本人希望靜謐的意願，謝絕任何弔唁、奠儀與贈花。訃告指，告別會形式目前尚未敲定，這段時間希望媒體不要採訪他的家人。鳥山明於1955年4月5日在愛知縣名古屋市出生，其妻子也是漫畫家。他1984年至1995年在《週刊少年Jump》連載的《龍珠》，已被翻譯24種語言發行並在全球40國販售，截至2020年單行本累計發行量逾2.6億本。

在北京，中國外交部發言人昨日於記者會表示，鳥山明的作品在中國深受歡迎，不少中國網民也對其離世表示哀悼，期待也相信日本會有更多有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。