聯合航空737 MAX 8方向舵踏板故障

【本報綜合報道】美國國家運輸安全委員會（NTSB）周四公布，上月6日聯合航空一架從巴拿馬飛抵美國新澤西州紐瓦克自由國際機場的波音737 MAX 8客機，在着陸時出現方向舵踏板卡住的情況，NTSB及美國聯邦航空局（FAA）等正調查事件。

NTSB及FAA調查 NTSB表示，涉事航班編號UA1539，機上載有155名乘客和6名機組人員。機長指，在着陸滑跑過程中試圖保持客機在跑道中心線，惟方向舵踏板對腳部壓力的施加沒有反應，卡在中間位置。機長於是使用前輪轉向舵柄把飛機保持在跑道中心線附近，同時減速至安全滑行速度，然後離開跑道進入高速滑行道。客機位處高速滑行道期間，機長要求副機長檢查他的方向舵踏板，副機長報告同樣問題。但是不久後，方向舵踏板能正常運作，客機最終安全停泊，並沒有人受傷。

機組人員其後向聯合航空維修部通報飛行控制故障，涉事客機停飛並進行維護。事發3日後，聯合航空團隊在紐瓦克試飛涉事客機，再次出現相同的方向舵系統故障，並通報NTSB啟動調查，FAA、波音公司等參與。聯合航空檢查方向舵控制系統時未發現明顯故障，並於拆除一些方向舵系統零件後進行第二次試飛，方向舵控制系統運作正常。

波音周四發聲明指，正與聯合航空密切合作，上月在兩個737 MAX 8航班發現方向舵問題，更換3個部件後已解決問題，飛機恢復運作。聯合航空則稱，方向舵踏板問題涉及的零件與公司沒有選擇的飛機着陸功能有關，僅出現在最初為其他航空公司製造的9架聯合航空飛機上，已更換相關部件。