聯合航空九霄甩轆 砸毀多輛車險殺人

屬波音客機 原定三藩市飛日本大阪 美國聯合航空公司（United Airlines）一架國際航線客機周四起飛後不久「甩轆」，一個輪胎在半空中脫落並擊中一個停車場，砸毀地面汽車，所幸無人受傷。客機事後轉飛洛杉磯國際機場安全降落，美國聯邦航空局（FAA）正調查事件。

航班編號UA30的波音777-200客機，從加州三藩市國際機場飛往日本大阪。機上載有235名乘客、10名空中服務員和4名機師，共249人。

共載249人 改降洛杉磯機場 事發在太平洋標準時間周四早上11時35分左右，客機升空期間仍未收回起落架之際，一個輪胎直接脫落。有輪胎碎片落在機場的一個員工停車場，導致多輛汽車的擋風玻璃受損。三藩市國際機場跑道曾短暫關閉以清理碎片，但很快已重新開放，沒有進一步影響機場運作。

客機事後改降在洛杉磯國際機場，有乘客憶述飛機降落前曾在空中盤旋消耗燃料，另有乘客指降落過程十分順利，所有乘客同晚換乘另一架聯合航空客機繼續行程。聯合航空指出，波音777-200客機兩個主起落架支柱上各有6個輪胎，設計目的是在輪胎丟失或損壞情況下，使客機能夠安全着陸。聯合航空感謝機師及空乘人員處理事件時的專業精神，強調會確保受影響客戶及受損車輛車主的需求得到滿足。

有航空專家表示，飛機輪胎脫落十分罕見，通常是維修問題，而更換輪胎的是聯合航空團隊，因此對飛機製造商波音不會帶來影響。本報綜合報道